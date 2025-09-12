Clima: La primavera se adelantó en Carlos Paz y el sur de Punilla

Un fin de semana con temperaturas primaverales se anticipa en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba.

Las condiciones se estabilizaron durante las últimas horas tras el calor sofocante que se registró a mediados de la semana y se prevén jornadas de sol pleno con máximas entorno a los 25 grados.

Para este viernes 12 de septiembre, se anuncia cielo mayormente despejado y un leve incremento del viento.

En tanto, para mañana sábado, se espera una jornada estable con una máxima de 27 grados. El domingo se anuncia un leve descenso de la temperatura y una máxima de 23 grados.