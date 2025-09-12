Cronograma de pagos: quienes cobran este viernes

La ANSES continúa este viernes 12 de septiembre con el calendario de pagos del mes, que se organiza de manera escalonada de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 4: viernes 12 de septiembre.

Asignación Universal por Hijo (AUH), quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 4: viernes 12 de septiembre.

Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 2: viernes 12 de septiembre.

SUAF ANSES, quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 4: viernes 12 de septiembre.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de octubre.

Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy