La Defensoría del Pueblo acerca sus servicios a la capital y al interior

La Defensoría del Pueblo de Córdoba continúa con su programa “Acá, la Defen Presente”, una iniciativa que busca estar cerca de los vecinos tanto en la capital como en distintas localidades del interior provincial.

En barrio San Vicente, al sur de la ciudad de Córdoba, el organismo atendió a los vecinos con asesoramiento en conflictos vecinales, servicios públicos, jubilaciones, pensiones, gestiones de APROSS, ANSES y PAMI. También se realizaron trámites digitales de Ciudadano Digital (CIDI) y solicitudes relacionadas al Certificado Único de Discapacidad (CUD).

“Es fundamental ir a cada barrio no solo para escuchar a los vecinos y vecinas sino para entender el contexto desde el cual nacen sus consultas y reclamos. La institución que queremos construir es atenta, empática, permeable a los pedidos de los cordobeses y traslada estas premisas a toda la provincia”, expresó el defensor del Pueblo, Carlos Galoppo.

En paralelo, la institución avanza con el Programa de Fortalecimiento Local y Regional, que busca fomentar el trabajo conjunto con municipios, comunas e instituciones del interior. En ese marco, el próximo martes 16 de septiembre se dictarán talleres y capacitaciones en distintas localidades del departamento Colón.

Las actividades incluirán un taller de Introducción a la Perspectiva de Género para Gobiernos Locales (La Granja, 9:30; Agua de Oro, 13:30), la capacitación Cómo gestionar conflictos en situaciones de vulnerabilidad (Villa Cerro Azul, 10:00; Salsipuedes, 14:00), el Foro de Jóvenes sobre nocturnidad, espacio público y consumo de alcohol (Salsipuedes, 9:30) y el taller Prevención Comunitaria de Consumos (Villa Cerro Azul, 15:00).

La propuesta está destinada a autoridades locales, referentes comunitarios, jóvenes, adolescentes y público en general, con el objetivo de generar instancias de reflexión y prevención en torno a problemáticas sociales actuales.