La pista de hielo vuelve al Opera Fun y hay oportunidades para marcas y negocios

La pista de hielo, que en la temporada pasada convocó a más de 25.000 patinadores y generó un tráfico estimado de 100.000 visitantes, promete convertirse en un punto de encuentro para vecinos y turistas durante todo el año, aportando una experiencia diferente que potenciará el movimiento en el centro comercial.



“Estamos muy contentos de sumar a Opera Fun la única pista de hielo permanente en Córdoba. Esto significa más visitantes, más opciones de entretenimiento para la ciudad y también una gran oportunidad para negocios que quieran instalarse en el mall”, destacó Ignacio Albarracín, Gerente de Retail de Grupo Proaco.“Queremos trabajar de la mano con marcas que busquen crecimiento y sinergia con una oferta de entretenimiento que va a ser un diferencial en la provincia.”



Actualmente, Opera Fun cuenta con locales disponibles para alquiler, con superficies que van desde los 25 m² hasta los 300 m², distribuidos en planta baja y primer piso. También se ofrecen formatos de islas o góndolas de entre 6 m² y 15 m².

¿Cómo sumarse?

Para más información sobre espacios locativos en alquiler se puede ingresar a la página web de OperaFun https://operafun.com.ar/alquila-tu-local/ o comunicarse al whatsapp +549 351 2536761 / mail [email protected]

Sobre Opera Fun

Opera Fun es el principal espacio de compras y entretenimiento del Valle de Punilla. Cuenta con un parking subterráneo para más de 200 vehículos y una ubicación estratégica en el centro de Villa Carlos Paz, de fácil acceso. Con la llegada de la pista de hielo permanente, refuerza su compromiso en la búsqueda de brindar experiencias diferenciales para residentes y turistas durante todo el año.

