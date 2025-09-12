León Gieco será distinguido con el Doctor Honoris Causa en la UNC

La Universidad Nacional de Córdoba rendirá homenaje a León Gieco, uno de los grandes referentes de la música popular argentina, otorgándole el título de Doctor Honoris Causa.

La ceremonia tendrá lugar el miércoles 17 de septiembre, a las 18:30, en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina.

La distinción reconoce no solo su aporte a la cultura y a la canción latinoamericana, sino también su compromiso constante con la defensa de los derechos humanos, la memoria colectiva y la justicia social, valores que atraviesan tanto su obra como su militancia cultural.

Las entradas para participar podrán retirarse desde el lunes 15 de septiembre a las 10, en el Centro Cultural UNC y en la oficina de Cultura del Pabellón Argentina.

El acceso será limitado a la capacidad de la sala, con ingreso exclusivo mediante invitación entre las 17 y las 18.