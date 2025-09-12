Solidaridad y emoción en la TV

Mara, la coscoína que cautivó al país, recaudó millones para su casa propia

La joven, que solía cantar en la terminal de Córdoba y hoy vive en James Craik, conmovió en Buenas noches familia con su voz y su historia de vida. Entre lo recaudado en el programa y los aportes a su billetera virtual, consiguió más de 25 millones de pesos para cumplir el sueño de la casa propia.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
viernes, 12 de septiembre de 2025 · 19:38

Mara, una joven ciega oriunda de Cosquín y residente en James Craik, participó del ciclo televisivo Buenas noches familia, conducido por Guido Kaczka. Con sencillez y una fuerza conmovedora, compartió con la audiencia: “El sueño que tenemos como familia es llegar a nuestra casa propia, tener un techo que sea propio y ya no tener que pagar más alquiler. Esta noche voy a cantar con todo mi corazón”.

Su historia no era desconocida para muchos cordobeses: antes de llegar a la televisión, Mara solía cantar en el pasillo que une las terminales de ómnibus de Córdoba capital, donde su voz llamaba la atención de transeúntes y viajeros. Allí se fue ganando el cariño de la gente que la escuchaba a diario.

En el estudio estuvo acompañada por su marido David, su hija Isabella y su madre. Juntos vivieron una noche de emoción que fue seguida por miles de personas en todo el país.

La respuesta solidaria fue inmediata: entre lo recaudado en el programa y las transferencias directas a su billetera virtual, Mara reunió más de 42 millones de pesos. Un monto que le permitirá dar un paso decisivo en el sueño de la casa propia y que transformó su actuación en uno de los momentos más impactantes y comentados de la televisión.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y de admiración hacia la joven coscoína, que se convirtió en símbolo de superación, talento y esperanza.

Mirá el video de su historia y voz ACA.

Más de
Cosquín Mara BUENAS NOCHES FAMILIA

Comentarios