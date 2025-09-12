Mara, la coscoína que cautivó al país, recaudó millones para su casa propia

Mara, una joven ciega oriunda de Cosquín y residente en James Craik, participó del ciclo televisivo Buenas noches familia, conducido por Guido Kaczka. Con sencillez y una fuerza conmovedora, compartió con la audiencia: “El sueño que tenemos como familia es llegar a nuestra casa propia, tener un techo que sea propio y ya no tener que pagar más alquiler. Esta noche voy a cantar con todo mi corazón”.

Su historia no era desconocida para muchos cordobeses: antes de llegar a la televisión, Mara solía cantar en el pasillo que une las terminales de ómnibus de Córdoba capital, donde su voz llamaba la atención de transeúntes y viajeros. Allí se fue ganando el cariño de la gente que la escuchaba a diario.

En el estudio estuvo acompañada por su marido David, su hija Isabella y su madre. Juntos vivieron una noche de emoción que fue seguida por miles de personas en todo el país.

La respuesta solidaria fue inmediata: entre lo recaudado en el programa y las transferencias directas a su billetera virtual, Mara reunió más de 42 millones de pesos. Un monto que le permitirá dar un paso decisivo en el sueño de la casa propia y que transformó su actuación en uno de los momentos más impactantes y comentados de la televisión.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y de admiración hacia la joven coscoína, que se convirtió en símbolo de superación, talento y esperanza.

