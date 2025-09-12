Por la refuncionalización de la Avenida Cárcano, habrá cortes y desvíos

La obra de refuncionalización de la Avenida Cárcano comenzará con los trabajos sobre el acueducto y desde la Municipalidad de Villa Carlos Paz informaron que habrá cortes y desvíos de tránsito.

Se informó a los vecinos que no habrá interrupciones en el servicio de agua potable y se solicita circular con extrema precaución y acatar las indicaciones del personal municipal.

En el marco de los trabajos previstos, se anunció que durante los próximos días se verá restringido el tránsito vehicular sobre la avenida (entre las calles 13 de Febrero y Jujuy).