Robó una camioneta de Mercado Libre, intentó fugarse y fue detenido

Un hombre mayor de edad fue detenido ayer a la tarde tras una persecución que culminó en la zona de Nueva Italia, luego de haber sustraído una camioneta que hacía reparto para Mercado Libre.

Según informaron desde la fuerza policial, se trata de una Renault Master que el delincuente había robado en el barrio Los Boulevares y que apareció abandonada en calle Ocampos al 1900.

En tanto, el individuo fue interceptado en inmediaciones de calle José Quevedo al 1800 y se ordenó su inmediato trasladado a una sede policial, donde quedó a disposición de la justicia.