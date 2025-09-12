“Silencio Pampa”: 44 fotos que retratan la soledad y los paisajes de la llanura

Este jueves por la noche quedó inaugurada en la Legislatura de Córdoba la muestra fotográfica “Silencio Pampa”, del artista Gustavo Levita, con la curaduría de Guillermo Cantón. La exposición está compuesta por 44 cuadros en blanco y negro que reflejan paisajes, objetos, vegetación y animales de la región Centro de Argentina, captados por Levita durante casi tres décadas.

La colección puede visitarse en el hall del primer piso de la sede legislativa (avenida Emilio Olmos 580) hasta fines de noviembre, de 9 a 19, con entrada libre y gratuita. La propuesta es promovida por la Dirección de Asuntos Culturales y Patrimoniales de la Legislatura cordobesa.

En la inauguración estuvieron presentes el legislador Matías Gvozdenovich, el director de Asuntos Culturales y Patrimoniales, Federico Menis, y el director de Capacitación y Extensión Legislativa, Martín Álvarez. También participaron especialistas como Guillermo Cantón y Marcos Furer, quienes destacaron la originalidad de la obra de Levita. El guitarrista Horacio Burgos acompañó el evento con interpretaciones musicales en vivo.

Levita, de 57 años, es oriundo de Arias, en el departamento Marcos Juárez. Estudió óptica, pero desde hace tres décadas se dedica a la fotografía, con un enfoque particular en el mundo rural. “Ando mucho por los campos, por las estancias, y de ahí saco la materia prima. En esos lugares, que son poesía, me quedaba hasta el anochecer”, expresó.

El artista subrayó que en su obra no aparecen personas, sino paisajes de gran soledad y silencio: “Todo es muy silencioso, hay mucha soledad en la Pampa; lo único que se ve es la línea del horizonte que se pierde a lo lejos. Aprendí a observar la luz y los cielos, a interpretar la inmensidad donde vivimos”.

“Silencio Pampa” ya fue presentada en distintos puntos del país y también en París, donde recibió reconocimiento internacional. Ahora, Córdoba capital es la nueva escala de una muestra que busca poner en primer plano la belleza austera de la llanura pampeana.