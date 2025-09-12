“Yo, Poesía”: Mario Arce presentará la segunda edición en la Feria Internacional del Libro

El escritor carlospacense Mario Arce anunció la salida de la segunda edición de "Yo, Poesía", tras el éxito de su primera publicación, que sorprendió a los lectores. La presentación tendrá lugar en el marco de la Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz, un espacio que se convirtió en una verdadera fiesta cultural para vecinos y turistas.

“Gracias a Dios, la primera edición anduvo bien y apostamos a largar una nueva tirada, por supuesto con el apoyo de Editorial Corprens, que es muy importante”, señaló el autor.

Lejos de encasillar la poesía en un género solemne y distante, Mario apuesta a llevarla a la vida cotidiana. “Yo intento desacartonar la idea de la poesía. A veces uno se imagina a gente grande, aburrida, bostezando con un poema, y yo quiero que sea algo más del pueblo, más de la calle, más del barrio. Que le puedas regalar una poesía a tu hija, a tu novio. Que circule más, que sea algo humano”, explicó.

Con palabras simples y temas cotidianos, Yo, Poesía busca interpelar a distintos públicos, desde padres e hijos hasta enamorados y solitarios. “No hay amor más grande que el de los padres para los hijos. Pero también hay poesías románticas, para regalar a una novia, un amante o alguien que lee solo bajo la luz de la luna. Hay un poco para todos”, agregó.

En su primera edición, el autor volcó mucho de su propia experiencia de vida. Ahora, con la reedición, busca reforzar esa mirada íntima y a la vez universal. “Ser padre es quizá lo más cercano a ser Dios, porque uno crea una vida y después debe guiarla, formarla. Esa idea atraviesa gran parte de mis escritos”, confesó.

La segunda edición de Yo, Poesía tendrá su presentación en la Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz, un evento que creció en prestigio y convocatoria.



“Estamos muy contentos de que esta segunda edición sea en nuestra ciudad, en esta fiesta del libro que recibe gente de todo el mundo. Es un orgullo redoblar la apuesta y mostrar lo que trabajamos con tanto cariño”, celebró Arce.