¿Cómo estará el clima en los próximos días?

Córdoba. La primavera parece haberse adelantado en Córdoba, aunque todavía falten algunos días para su llegada oficial. Tras una semana de contrastes que incluyó jornadas cálidas y un miércoles sofocante, el fin de semana presentará condiciones variables en la provincia.

Hoy será el día más cálido, con tiempo bueno y mayormente soleado. Se espera una mínima de 10 grados y una máxima que trepará hasta los 28 grados, con un ambiente casi veraniego. No obstante, hacia la tarde-noche comenzará a aumentar la nubosidad, anticipando un cambio en las condiciones.

El domingo se presentará más fresco y con cielo mayormente cubierto. La temperatura máxima descenderá a 22 grados, configurando un cierre de fin de semana más acorde al clima típico de septiembre.



Cuándo vuelven las lluvias

En cuanto a las precipitaciones, los meteorólogos advierten que el lunes podría haber episodios de inestabilidad aislada en Córdoba y en provincias del este del país.

Sin embargo, el panorama más relevante llegará entre el miércoles 17 y el domingo 21 de septiembre, cuando se esperan lluvias y tormentas aisladas, con la posibilidad de que en el medio de ese período se produzca un “evento importante” en la región.

De esta manera, Córdoba vivirá un fin de semana con contrastes: un sábado ideal para actividades al aire libre y un domingo más fresco y nublado, antes del regreso de las lluvias en la semana entrante.