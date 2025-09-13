Horror en Tanti: Su hija fue abusada y lleva seis años reclamando justicia

Un vecino de Tanti lleva una feroz lucha para que haya justicia por su hija, quien hace seis años fue abusada sexualmente por un familiar cuando era una adolescente. Si bien la investigación ya estaría concluida, la causa todavía no ha sido elevada a juicio y permanece en la Fiscalía de Tercer Turno de Villa Carlos Paz.

Según se conoció, los hechos ocurrieron cuando el imputado (que sería medio hermano de la víctima) se empezó a acercar con la idea de tener un vínculo. En aquel entonces, él tenía 27 años y ella 14. El joven se ofrecía a cuidarla mientras los padres viajaban por trabajo y en una de esas oportunidades, el padre de la víctima lo sorprendió en la habitación de la menor y lo echó de la casa.

El abogado Franco Díaz representa a la familia y sostuvo: «Ella tuvo que realizar pericias reiteradas, lo cual significa un desgaste enorme para cualquier víctima, y lo más duro es que debe convivir en el mismo pueblo con la persona que está imputada. Él fue citado en una sola oportunidad, donde se le informó de la imputación y se negó a declarar. Pedimos que esta persona sea detenida y se tomen medidas más concretas».

En el mismo sentido, el padre de la joven (quien mantuvo en reserva su identidad para preservar el nombre de su hija) aseguró a EL DIARIO: «Ya pasaron más de cinco años y recién el año pasado se volvió a activar la causa. Mi hija ya hizo todo lo que tenía que hacer, pasó por los peritajes psicológicos tres veces, y cada una de esas instancias fue revivir el trauma. Estamos en la misma situación de siempre. Ahora nos dicen que está todo listo, pero seguimos esperando que se eleve a juicio».

«Aunque ella ya tiene otra mentalidad, no deja de ser traumático tener que revivir todo lo que pasó. Él anda en la calle; se nos cruza todos los días. Incluso va al kiosco donde trabaja mi señora y se ríe en la cara de nosotros»; completó.