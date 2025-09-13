La Granja instaló un nuevo tótem de velocidad sobre la ruta E-53

La Municipalidad de La Granja informó que ya está en funcionamiento un nuevo tótem de velocidad sobre la ruta provincial E-53, en el tramo comprendido entre Villa Ani-mi y el ingreso a la localidad, más precisamente entre las calles Liquidámbar y El Ciruelo.

El dispositivo fue gestionado por el área de Seguridad Vial ante Vialidad Provincial, con el objetivo de reforzar la seguridad en una zona muy transitada por vecinos y visitantes.

Desde el municipio destacaron que el tótem busca generar conciencia sobre la importancia de respetar los límites de velocidad y, de esa manera, contribuir a una circulación más segura en el corredor vial que conecta Sierras Chicas con el norte cordobés.