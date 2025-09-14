Carlos Paz duplicó su flota y es el municipio que más invierte en prevención

La Municipalidad de Villa Carlos Paz dio a conocer el nuevo esquema integral de seguridad y prevención que se aplicará en los barrios del Distrito Este y presentó los nuevos móviles de Seguridad VCP. Ante vecinos y representantes de las instituciones intermedias de la ciudad, se llevó adelante una fuerte inversión para duplicar la flota de vehículos.

Se implementarán controles diurnos y nocturnos en los barrios Santa Rita, Costa Azul Sur y Norte, La Cuesta, Sol y Lago, Altos de las Vertientes y Los Eucaliptus. Asimismo, a través de esta nueva estrategia, los móviles y sus respectivos agentes tendrán asignados sectores específicos en los barrios en coordinación con el Centro de Monitoreo Municipal (que cuenta con 180 cámaras y más de 40 agentes municipales especialmente capacitados).

Durante la ocasión, también se realizó una capacitación del Programa de Protección contra las Estafas Virtuales.

«Desde el municipio nos encontramos implementando esta nueva estrategia territorial de unidades móviles y personal que se encuentra afectado de manera específica en cada sector, para establecer un contacto más directo con los vecinos. Seguimos realizando importantes inversiones en materia de prevención, colaborando con la Policía de Córdoba»; indicó Juan Lucero, secretario General y de Vinculación Institucional.