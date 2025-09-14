Cómo es el museo de Maradona que abrió en Villa Carlos Paz

La ciudad de Villa Carlos Paz suma en su peatonal una atracción que despierta pasiones: el nuevo museo dedicado a Diego Armando Maradona que alberga la exclusiva colección de Omar Suárez. Villa Sports Bar no solo rinde homenaje al gran futbolista argentino, sino que se presenta además como un centro cultural y de entretenimiento que combina historia, deporte, música y lo mejor de la gastronomía.

«Es el único lugar en Argentina donde van a encontrar objetos auténticos de Diego, cosas que él me regaló y que fui guardando con los años»; adelantó Omar Suarez, impulsor del proyecto que se inaugurará el lunes 15 de septiembre.

«Hay fotos de él entregándome esos recuerdos, su famoso reloj blanco, perfumes y hasta pasajes de avión de cuando viajábamos a Cuba, botines usados e incluso su celular»; agregó el empresario.

Entre las reliquias también aparece una campera histórica que Maradona utilizó en Córdoba para correr un rally junto a Gabriel Raies. «Cuando le mostramos las fotos al hijo se emocionó mucho. Es un tesoro cordobés que también suma identidad al museo»; destacó.

Pero el espacio no se limitará al recuerdo del «Diez». En el piso inferior funcionará un espacio cultural, diagramado para cenas show durante el verano con presentaciones de espectáculos de stand-up, musicales y celebraciones privadas. «Queremos que sea un lugar abierto al talento, que todos puedan disfrutar y también mostrar lo suyo»; explicó. Además, el complejo contará con un área recreativa para niños, con metegol, pool, ping-pong y juegos, junto a una propuesta gastronómica diferente.