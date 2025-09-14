La acción fue destacada por la coordinadora de Seguridad Urbana
Emocionante: un inspector municipal salvó a un perrito atragantado con comida
Villa Carlos Paz. Una escena cargada de dramatismo y emoción se vivió durante la tarde de ayer en barrio Villa del Lago de Villa Carlos Paz, cuando un inspector de Seguridad Urbana, Gustavo Britos, logró salvarle la vida a un perrito que se estaba atragantando.
El hecho ocurrió en calle Scarlatti, mientras Britos realizaba su recorrido habitual. Al escuchar los llantos de dos niños de 6 y 7 años, se detuvo de inmediato pensando que les había sucedido algo. Al acercarse, descubrió que los pequeños intentaban auxiliar a su mascota, que se había atragantado con un trozo de carne y ya no tenía fuerzas para respirar.
Sin dudarlo, el inspector tomó al animalito y le practicó maniobras de rehabilitación hasta que consiguió desobstruirle las vías respiratorias. Gracias a su rapidez, decisión y sensibilidad, logró salvarle la vida.
El mensaje de la coordinadora
La coordinadora de Seguridad Urbana, Lorena Leguizamón, emocionada por la actitud de su compañero, envió un mensaje destacando públicamente su gesto:
“Quiero destacar una acción que refleja lo que significa ser parte de este cuerpo de Seguridad Urbana. En el día de hoy, uno de nuestros inspectores, al ver un perrito que se estaba ahogando y ya había perdido sus fuerzas, no dudó en intervenir para ayudarlo.
Con la rapidez que lo caracteriza, con decisión y con humanidad logró salvarle la vida a este animalito.
Este gesto, aunque pueda parecer pequeño, demuestra que nuestra tarea no es solo recorrer calles o controlar el orden, sino también estar atentos a cada situación donde podamos ayudar.
Quiero agradecerle públicamente al inspector @Gustavo Britos (kekito) por su compromiso, por su sensibilidad y por recordarnos que la seguridad también se construye desde estos actos de humanidad”, expresó.