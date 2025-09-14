¿Qué comían y bebían los pueblos originarios de las sierras de Córdoba?

Cuando pensamos en la gastronomía cordobesa, la mente evoca sabores como el asado, las empanadas o el locro. Sin embargo, mucho antes de la llegada de los colonos europeos, las sierras de Córdoba albergaban una rica cultura culinaria forjada por la interacción entre el ser humano y el entorno natural.

Los pueblos originarios, principalmente los comechingones y sanavirones, desarrollaron una dieta basada en un profundo conocimiento de la flora y fauna local, que hoy en día continúa influenciando, en menor medida, nuestra identidad gastronómica.

La base de su alimentación era la agricultura. Los comechingones, un pueblo mayoritariamente sedentario que vivía en aldeas estables, cultivaban en las laderas de las montañas y en los valles. Sus principales cultivos eran el maíz, el poroto, el zapallo y la quinoa. Estos productos no solo eran la base de su sustento, sino que también eran la materia prima para diversas preparaciones. El maíz, por ejemplo, era tostado para hacer un alimento tradicional conocido como «ancua».

Pero la dieta no se limitaba a lo cultivado. La recolección de frutos silvestres era una actividad fundamental que complementaba la producción agrícola. Los árboles nativos del bosque serrano eran una despensa natural de la que extraían sus alimentos. La algarroba, el chañar y el mistol eran los frutos más preciados. Con el fruto del algarrobo, por ejemplo, molían la vaina para obtener una harina dulce con la que elaboraban el «patay», una especie de pan. Del algarrobo negro también se obtenía una bebida alcohólica fermentada llamada «aloja», y del blanco, la «añapa», una bebida refrescante y sin alcohol.

La caza era otra pieza clave de su subsistencia. Cazaban animales como el guanaco y el venado de las pampas. Aunque en menor medida, también consumían pequeños animales, reptiles como lagartos y aves como el ñandú, de los que aprovechaban tanto la carne como sus huevos. El conocimiento de la fauna local era tal que incluso utilizaban el charqui (carne deshidratada y salada) para conservar la carne y tenerla disponible para los meses de invierno.

La alimentación de los comechingones y sanavirones era un reflejo de su respeto por la naturaleza y de su capacidad de adaptación. No existía el concepto de «desperdicio»; cada parte de los animales y las plantas era utilizada. Hoy, al recorrer las sierras, es posible encontrar vestigios de esta cultura milenaria en el paisaje, como los morteros de piedra que utilizaban para moler los granos y frutos. Su legado culinario, aunque a menudo invisibilizado, es un recordatorio de que la verdadera cocina de la región se nutre de la sabiduría de aquellos que, mucho antes que nosotros, supieron honrar y vivir en armonía con la tierra.