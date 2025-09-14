Se viene una semana primaveral con cielo mayormente cubierto

Villa Carlos Paz comenzará la semana con un clima templado y mayormente nublado, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Este domingo, la temperatura máxima se ubicará en torno a los 19 grados, mientras que la mínima será de 13. El viento sopla del sudeste a unos 12 km/h y la humedad ronda el 49%.

Para el lunes se espera una mínima de 14°C y una máxima de 20°C, con cielo mayormente cubierto pero sin probabilidades de precipitaciones. El martes se prevé el día más cálido de la semana, con una máxima que alcanzará los 24°C, acompañado de nubosidad variable.

El miércoles regresará el descenso leve de la temperatura, con una máxima de 20°C y una mínima de 17°C. Entre jueves y sábado se mantendrán condiciones similares: mañanas frescas, máximas entre 21 y 22°C y cielo mayormente nublado.

Con estas previsiones, la semana se perfila estable, sin lluvias a la vista y con condiciones agradables para las actividades al aire libre, aunque la presencia de nubes será una constante sobre el valle de Punilla.