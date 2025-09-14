Tras el veto de Javier Milei, la UBA convocó a la marcha universitaria

En las últimas horas, la Universidad de Buenos Aires llamó a una marcha que se realizará el próximo miércoles al Congreso, que se desarrollará en simultáneo con la sesión especial en la Cámara de Diputados, en la que se discutirá la insistencia de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue vetada por el presidente Javier Milei.

La convocatoria a esta importante movilización se hizo a través de la red social X, ex Twitter, donde también defendieron la iniciativa que busca garantizar recursos adicionales para el funcionamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial de sus trabajadores: "Sí a la Ley de Financiamiento Universitario. Este miércoles 17/09 - 17hs marchamos en defensa de la educación pública y de la Ley de Financiamiento Universitario".

"Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos. Por el futuro. Sumate a defender la Universidad pública", enfatizaron en esta línea.

En tanto, en un video, un grupo de alumnos marcó la importancia de la ley vetada por Milei: "Queremos cursar, queremos hacerlo presencialmente y tranquilos. Aprender dentro del aula. Queremos seguir siendo la Universidad de excelencia que somos y para eso necesitamos a los mejores profesores. Necesitamos que se queden. Queremos seguir formándonos siendo libres, sin que nadie nos diga qué tenemos que decir o cómo pensar"

También remarcaron el rol de las universidades estatales. "Queremos seguir siendo el orgullo de nuestras familias, el orgullo de nuestro país. Porque la Universidad Pública es algo de lo que todos estamos orgullosos. La Universidad Pública nos puso en lo más alto. Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos", marcaron.

"Te estamos pidiendo que vengas a bancar la Ley de Financiamiento Universitario. Para seguir siendo los mejores, para seguir siendo tu orgullo. Porque Universidad Pública somos todos", concluyeron.