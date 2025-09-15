Cómo serán los últimos días del invierno en las sierras de Córdoba

El invierno tiene los días contados y se anuncia una semana con temperaturas primaverales en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. Atrás quedó un fin de semana fresco y ventoso y se espera un día de cielo nublado, con una máxima que alcanzaría los 22 grados durante este lunes 15 de septiembre.

Las mínimas no bajarían de los 15 grados y no se descarta que haya precipitaciones aisladas.

El Servicio Meteorológico anticipó un paulatino aumento de la temperatura que alcanzará su punto más alto durante el jueves 18, con una máxima que podría llegar a los 30 grados.

Es importante destacar, que el pronóstico prevé la posibilidad de algunas lloviznas en la región.