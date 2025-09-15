Concientización temprana: chicos de Bialet Massé participaron en charlas viales

La Dirección de Prevención de la Municipalidad de Bialet Massé recibió a estudiantes de 1° a 3° grado de la escuela Dr. Juan Bialet Massé para desarrollar una jornada de educación vial.

Durante la actividad, los niños participaron de charlas y dinámicas prácticas orientadas a concientizar sobre el comportamiento en la vía pública, con el objetivo de promover el respeto, el cuidado y la responsabilidad.

Desde la comuna remarcaron la importancia de trabajar en la formación de hábitos desde edades tempranas, para que los más chicos internalicen valores que contribuyan a una convivencia más segura en calles y rutas.

La jornada se vivió con entusiasmo y participación activa de los alumnos, que respondieron con interés a las consignas propuestas.