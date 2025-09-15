Dieron a conocer cómo serán los festejos por el Día del Empleado de Comercio

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz, Carlos Orso, y el cantante Marcos Bainotti presentaron esta mañana los festejos por el Día del Empleado de Comercio, que se realizarán el próximo domingo 28 de septiembre a partir de las 18 horas en el predio camino a Las Jarillas.

Además de los shows musicales, habrá snacks dinners, sorteos y muchas sorpresas.

Bainotti será el número central de la celebración y se sumará Sergio y Filo para vivir una jornada a pura música y baile. «Estamos muy felices porque ya comenzamos a tener consultas de muchos afiliados, eso quiere decir que la fiesta ya se encuentra fijada en el calendario de todos los mercantiles»; expresó Orso ante los medios de prensa.

Es importante destacar, que para retirar las entradas o consultar más información, los interesados deberán dirigirse a la sede sindical.