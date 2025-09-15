En Cuesta Blanca afirman que la provisión de agua está garantizada

La comuna aseguró que no existen problemas en la provisión de agua y que se han regularizado los contratos con la prestataria. Se habilitó el acceso a resoluciones, planificaciones y documentos oficiales a través del sitio web, en un gesto de transparencia hacia los vecinos.

En ese sentido, se precisó que ya se encuentran regularizados los contratos para la prestación del servicio, conforme a las normativas vigentes. Además, se comunicó que todos los documentos —contratos, resoluciones y planes de gestión— pueden consultarse en el sitio web oficial de la comuna (https://comunacuestablanca.gob.ar).

Desde la administración destacaron que la medida busca garantizar claridad y transparencia, al permitir que los usuarios accedan libremente a la información vinculada al servicio.