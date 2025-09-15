Entregaron $5 millones al Club Universitario de Cosquín

El Club Atlético Universitario de Cosquín recibió oficialmente un cheque por 5 millones de pesos, aportados por la Provincia de Córdoba. La entrega fue encabezada por el intendente Raúl Cardinali, quien destacó que se trata del inicio de una serie de ayudas que alcanzarán a 35 instituciones locales.

El financiamiento se enmarca en la decisión del gobernador Martín Llaryora de acompañar a las organizaciones deportivas y sociales de la ciudad, con el objetivo de sostener el trabajo barrial y fomentar la vida comunitaria.

“Seguimos gestionando y construyendo, junto a la Provincia, para que cada institución crezca”, expresó Cardinali tras el acto.