Lluvias y bancos de niebla obligan a circular con precaución en Córdoba

La Policía Caminera informó este lunes 15 de septiembre que hay desvíos, reducciones de calzada y baja visibilidad en distintos corredores de la provincia. La Ruta Provincial 28 permanece con corte total por desmoronamiento cerca de los túneles de Taninga.

El reporte actualizado marca que la autopista Córdoba–Rosario y el Camino de las Altas Cumbres (E-34) presentan bancos de niebla y lloviznas, con visibilidad reducida. En tanto, la Ruta Provincial 11, la Ruta Nacional 8 y la Ruta Provincial 6 registran lluvias de distinta intensidad.

Por obras de mantenimiento hay reducciones de calzada en la Ruta Provincial E-88 (entre Villa Dolores y Las Tapias), la Ruta Provincial 17 (entre Marull y Balnearia), la Ruta Provincial 1 (cruce con la 17), la Ruta Provincial 15 (entre La Higuera y San Carlos Minas) y la Ruta Nacional 9 norte (en Jesús María).

En el caso de la Ruta Provincial 28, el tránsito está totalmente interrumpido a raíz de un desmoronamiento en la zona de los túneles de Taninga, con desvíos señalizados hacia caminos alternativos.

Por su parte, la Autopista Córdoba–Carlos Paz, la Autovía Córdoba–Río Cuarto (RN 36), el Camino del Cuadrado (E-98) y las principales rutas nacionales (7, 35, 38, 60, 148) se encuentran habilitadas y con circulación normal.

La Caminera reiteró el pedido de conducir con precaución, respetar las señales y atender la señalización en todos los tramos afectados.