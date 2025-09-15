Milei encabeza una nueva reunión de mesa política y se prepara para grabar la Cadena Nacional

El presidente Javier Milei convocó a su equipo de colaboradores más estrechos esta mañana para delimitar los próximos pasos de la gestión y ultimar los detalles del cronograma de actividades camino a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Este lunes, el mandatario llegó a Casa Rosada a las 8.50, y se limitó a esperar con paciencia la llegada de cada uno de sus seis funcionarios que conforman la mesa política que reflotó tras la derrota en los comicios bonaerenses.

Desde las 9.30, en el despacho presidencial, se dan cita la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el asesor Santiago Caputo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, es el sexto funcionario que suele completar la nómina pero que, por estas horas, aún no se encuentra presente en el intercambio, aunque está previsto que se sume durante el trascurso de la reunión.

Por su parte, el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien jurará formalmente este mediodía ya se encuentra en su despacho ubicado en la planta baja del Palacio de Gobierno.

A las 11.30, en el Salón Norte, el mandatario le tomará juramento al hasta entonces vicejefe de Gabinete del Interior cuyo traspaso fue oficializado esta madrugada en el Boletín Oficial.

De esta forma, el Poder Ejecutivo instrumentó la creación del Ministerio del Interior través del decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 658/2025, y con el decreto 672/2025 designó a Catalán al frente de la cartera.

Por la tarde, el mandatario tiene previsto grabar a las 18 la Cadena Nacional en la que presentará en detalle el Presupuesto 2026, que será emitida a las 21. Lo hará tras un “súper lunes” con una agenda intensa que incluye una reunión de la mesa bonaerense.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, Milei buscará dar certezas sobre el rumbo económico y profundizar en los lineamientos de su política de ajuste y control del gasto público.