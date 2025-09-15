Milei le tomó juramento al nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán

El presidente Javier Milei le tomó este lunes juramento de ley al recién designado ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien era vicejefe de Gabinete del Ministros y cuya nueva función fue publicada hoy en el Boletín Oficial.

En una ceremonia muy breve .duró menos de cuatro minutos- Catalán juró en el Salón Norte de la Casa Rosada y, de esta forma, el Poder Ejecutivo instrumentó la creación del Ministerio del Interior través del decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 658/2025, y del decreto 672/2025 que designó al funcionario al frente de esa cartera.

Tras la jura, el flamante ministro del Interior dijo que dialogará con todos los gobernadores: "Pondremos el esfuerzo en tener una relación más fluida".

Catalán destacó la decisión del Presidente de reactivar el Ministerio del Interior y de designarlo en el cargo, luego de la dura derrota de los libertarios en las elecciones legislativas bonaerenses, y de la escalada de tensión con los jefes provinciales.

Entre los asistentes a la ceremonia de jura, estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el canciller, Gerardo Werthein.

También asistieron los ministros Mario Lugones (Salud), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Federico Struzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Luis Caputo (Economía). La única ausente fue Sandra Pettovello (Capital Humano).

El vocero presidencial, Manuel Adorni, y se segundo Javier Lanari dijeron presente como el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.