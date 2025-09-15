Picnic de la primavera

Música, danza y deportes para recibir la primavera en Capilla del Monte

Este domingo desde las 14, en Punto Faro, habrá shows en vivo, academias de danza, deportes y propuestas recreativas para toda la familia en el marco de la llegada de la nueva estación.
Sociedad
lunes, 15 de septiembre de 2025 · 09:53

La Municipalidad de Capilla del Monte invitó a vecinos y turistas a disfrutar de una jornada especial por la llegada de la primavera. El encuentro se desarrollará este domingo 21 de septiembre desde las 14 horas en Punto Faro, con entrada libre y gratuita.

El evento contará con bandas tributo a Airbag, Tan Biónica y Charly García, además de espectáculos a cargo de academias de danza locales, desfiles y diversas propuestas artísticas.

En paralelo, se organizarán actividades deportivas y recreativas: torneo de beach vóley, palestra, kayak, bicicleteada y barrileteada. La propuesta busca reunir a familias, jóvenes y visitantes en un espacio de celebración al aire libre, con música y diversión en un entorno natural.

Desde la organización señalaron que se trata de una oportunidad para compartir un gran Picnic de la Primavera, invitando a llevar mate y disfrutar de la tarde con amigos y seres queridos.

