Nuevo acueducto: los trabajos en Cárcano llegaron a San Luis a gran velocidad

La Municipalidad de Villa Carlos Paz informó que los trabajos en la avenida Cárcano, parte del plan de refuncionalización vial y turística junto al nuevo acueducto del servicio municipal de agua potable, avanzan a un ritmo acelerado.

En las últimas horas, las cuadrillas alcanzaron la calle San Luis, marcando un hito dentro de una obra considerada trascendental para la ciudad. El proyecto busca resolver de manera definitiva las roturas históricas en el acueducto y en el pavimento, problemas que se arrastraban desde hace más de 60 años.

Desde el municipio recordaron que, mientras duren los trabajos, habrá restricciones de tránsito, por lo que se solicita a los vecinos circular con precaución y respetar las indicaciones del personal municipal. Asimismo, aseguraron que el servicio de agua no sufrirá interrupciones durante la ejecución de la obra.

Detalles del acueducto

La obra prevé la renovación de 2.400 metros de cañería de cemento por una nueva tubería de PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio) de 600 milímetros de diámetro. El objetivo es optimizar el funcionamiento del “Acueducto Principal de Carlos Paz”, que abastece las zonas centro y este de la villa serrana.

Repavimentación y rediseño de la calzada

En paralelo, se repavimentará íntegramente la avenida Cárcano, con mejoras en la carpeta asfáltica y la construcción de un separador central. También se ejecutarán obras de escurrimiento en los cruces de las calles Tierra del Fuego y Río Negro, puntos críticos en días de lluvias intensas.