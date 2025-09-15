Yuspe, el tercer cóndor andino que nació en la reserva Tatú Carreta

El animal será liberado al año
Yuspe, el tercer cóndor andino que nació en la reserva Tatú CarretaEl animal fue incubado y criado por dos cóndores adultos en cautiverio que no pueden volar.
Una enorme alegría provocó la noticia del nacimiento del tercer cóndor andino en la reserva «Tatú Carreta» del Valle de Punilla. Se llama «Yuspe» y será liberado en las sierras cordobesas cuando cumpla un año de vida.
El pichón será criado de forma natural y la intención es que sea integrado a una bandada antes de salir al mundo exterior.
«Yuspe» nació el pasado 2 de septiembre y las imágenes recién se dieron a conocer en las últimas horas.
El animal fue incubado y criado por dos cóndores adultos en cautiverio que no pueden volar, lo que permite asegurar el crecimiento saludable del nuevo ejemplar y coincide con la declaración del cóndor andino como «Monumento Natural de la Provincia».
Es importante destacar, que el nombre fue elegido en homenaje al río que atraviesa las sierras cordobesas.