Cada vez más cerca la ExpoCarreras 2025 con más de 50 instituciones

El Municipio de Villa Carlos Paz invitó a la comunidad a participar de la ExpoCarreras 2025, un evento que se desarrollará el miércoles 24 de septiembre, de 9 a 15 horas, en el Estadio Arena Carlos Paz.

La exposición reunirá a más de 50 instituciones educativas públicas y privadas de toda la provincia, que presentarán su oferta de carreras universitarias, tecnicaturas y formaciones en oficios. El objetivo es brindar a los asistentes herramientas para explorar sus vocaciones y tomar decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional.

“El futuro de nuestros jóvenes es una de nuestras principales prioridades. Esta exposición, que ya es un clásico de nuestra ciudad, es un espacio fundamental para que los estudiantes de la región puedan explorar sus vocaciones e intereses”, destacó la secretaria de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, Soledad Zacarías.

Además de la oferta educativa, el encuentro contará con la participación de empresas que expondrán las demandas del mercado laboral y de emprendedores locales que compartirán sus experiencias, aportando una visión práctica sobre innovación y autoempleo.

La ExpoCarreras 2025 estará abierta a estudiantes y vecinos en general, ofreciendo un espacio único de conexión entre educación y trabajo.