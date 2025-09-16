Carlos Paz celebró los logros de Ana Brouwer de Koning

El intendente Esteban Avilés, acompañado por su equipo de gobierno y deportes, recibió este martes a Ana Brouwer de Koning luego de su destacada participación en los Juegos de Alto Rendimiento (JADAR) que se llevaron a cabo en la ciudad de Rosario.

La deportista carlospacense alcanzó el quinto lugar en la categoría individual, se consagró primera en dupla femenina y, además, obtuvo la medalla de plata en relevos mixtos el último domingo.

“Lo de Anita ya no sorprende. Es una de las grandes deportistas de nuestra ciudad. Con talento y esfuerzo siempre vuelve con resultados que nos llenan de orgullo. Nos representa con identidad y dedicación, por eso desde la Municipalidad celebramos sus logros”, expresó Avilés durante el reconocimiento.

Con este nuevo desempeño, Brouwer de Koning continúa consolidándose como referente del triatlón argentino y embajadora del deporte carlospacense en los más altos niveles de competencia.