Ciclo de cine debate en Sol y Río

Este viernes 19 de septiembre, a las 20 horas, se llevará a cabo un nuevo encuentro del ciclo de cine debate en el Punto Comunitario Sol y Río (Costanera Sur 3342).

La propuesta, organizada por la Dirección de Cultura del Gobierno de la Ciudad a través del Departamento de Teatro, presentará el documental “Patagonia 40/70” y contará con la presencia de sus protagonistas, quienes dialogarán con el público al finalizar la proyección.

La actividad es de entrada libre y gratuita, invitando a vecinos y turistas a disfrutar de una experiencia cultural que combina cine, reflexión y participación comunitaria.