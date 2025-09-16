Cómo sigue la salud del ex Gran Hermano Thiago Medina

Buenos Aires. Son horas difíciles para Thiago Medina y su familia. El exparticipante de Gran Hermano, de 22 años, permanece ingresado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Buenos Aires, con pronóstico reservado. En ese contexto, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado este lunes 15 de septiembre a las 18 horas actualizando la información sobre su salud.

Medina fue hospitalizado luego de sufrir un grave accidente mientras conducía su moto en la localidad de Francisco Álvarez, en Moreno. El hecho ocurrió el viernes por la noche.

“El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”, indicaron desde la institución. “Se encuentra estable y con pronóstico reservado”, agregaron, mientras el joven sigue luchando por su vida, acompañado de cerca por su expareja, Daniela Celis, como por sus hermanos, en especial por Camila Deniz, su hermano mayor, más conocida como Camilota, por su participación en Cuestión de peso.

En la mañana de ayer, desde un parte médico oficial a las 9 indicaron que “el paciente se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y pronóstico reservado” y que “en las próximas horas, está prevista una evaluación interdisciplinaria para determinar el estado de las fracturas costales que presenta”.

Una reciente publicación en redes sociales de Daniela Celis permitió ver el mensaje de ánimo enviado por sus hijas mellizas, Laia y Aimé, a su padre, tras el grave accidente de tránsito que tuvo. En una de las imágenes compartidas por la influencer en sus historias de Instagram, las huellas de las manos de las niñas, plasmadas con témpera y acompañadas por la dedicatoria en mayúsculas “¡Vos podés, papá! Te amamos mucho”, reflejaron el fuerte sostén emocional que recibe Medina en momentos de incertidumbre.