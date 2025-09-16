Cuánto se necesitó para criar un bebé en Argentina: los números del Indec

El Indec dio a conocer el costo de la canasta de crianza y se difundió cuánto se necesitó para tener un bebé en Argentina. El cálculo incluye bienes, servicios y cuidados que demanda una familia por mes y osciló entre $432.161 y $542.183.

Los costos registraron un incremento mensual del 0,9%, por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que fue del 1,9%. En la comparación interanual, las subas rondaron entre el 17,7% y el 19,3%, dependiendo del grupo etario.

En el caso de los bebés de hasta un año, el costo total alcanzó los $432.161, de los cuales $131.480 se destinaron a bienes y servicios, y $300.681 al cuidado. Para los niños de 1 a 3 años, la cifra ascendió a $513.406, compuesta por $169.771 en bienes y servicios y $343.635 en cuidados. Y en la franja de 4 a 5 años, la canasta se ubicó en $430.996, con un peso más equilibrado entre ambos rubros: $216.224 para bienes y servicios y $214.772 para cuidado.

Finalmente, para menores de 6 a 12 años, se demandó $542.183, con $268.227 en bienes y servicios y $273.956 en cuidados.