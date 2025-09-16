Curso gratuito de alimentación saludable y emprendedurismo llega a Colinas

Durante octubre y noviembre se llevará adelante el taller “Cocina con Propósito”, organizado por el Gobierno de la Ciudad y GastroB, en el marco de la Universidad Popular de Villa Carlos Paz y el convenio con la Universidad Nacional de Córdoba.

La iniciativa está orientada a brindar herramientas integrales que combinen el conocimiento nutricional con la práctica culinaria y las bases del emprendedurismo. El ciclo constará de cuatro clases presenciales y gratuitas, dictadas por profesionales especializados en cada área.

El objetivo es doble: por un lado, promover hábitos de alimentación más saludables en la comunidad; por otro, ofrecer a los participantes una vía concreta para generar ingresos a partir de la elaboración y comercialización de productos caseros.

Las clases se dictarán en el Centro Infantil Municipal de barrio Colinas, donde los vecinos podrán capacitarse sin costo y en un entorno de formación práctica.

Quienes estén interesados en participar ya pueden inscribirse de manera online a través del formulario disponible en el siguiente enlace: Formulario de inscripción.