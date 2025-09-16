Encuentro coral celebrará la primavera en el Auditórium Municipal

El próximo viernes 19 de septiembre a las 20 horas, el Auditórium Municipal de Villa Carlos Paz será escenario de una velada coral que reunirá a tres formaciones de la región con entrada libre y gratuita.

El evento contará con la participación de Musicanto 1984, el Coro Carmina Serrana y el Coro Municipal de Malagueño, que se presentarán juntos para dar inicio a la temporada primaveral con un repertorio variado y accesible para todo público.

La Dirección de Cultura local invita a vecinos y turistas a disfrutar de esta propuesta que busca fomentar el encuentro comunitario a través de la música coral. La cita será en Liniers 50, con ingreso gratuito y cupos limitados a la capacidad de sala.