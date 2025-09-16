Este viernes nueva función del ciclo de cine en el Salón Rizzuto

Este viernes 19 de septiembre, a las 19:30 horas, el Salón Rizzuto (Av. Cárcano 75) será escenario de una nueva proyección del ciclo de cine “Primavera con amor”, organizado por la Dirección de Cultura del Gobierno de la Ciudad a través del Departamento de Artes Visuales y Literarias.

La propuesta, que cuenta con la selección y coordinación de Raúl Ceballos, presentará en esta oportunidad el film irlandés “Una canción irlandesa”, protagonizado por Emily Blunt y Jamie Dornan.

La actividad forma parte de la programación cultural de septiembre y ofrece una alternativa para disfrutar del cine en un espacio local de encuentro. La entrada es libre y gratuita.