Esteban Avilés felicitó a Viviana Pardo por su desempeño en el Mundial de Trail Running

La ciudad de Villa Carlos Paz celebra con orgullo el desempeño de la atleta local Viviana Pardo, quien se ubicó entre las diez mejores corredoras del mundo en el Campeonato Mundial de Trail Running, realizado recientemente en Italia.

El intendente Esteban Avilés, acompañado por su equipo de gobierno, recibió a la deportista y destacó el esfuerzo, la disciplina y la constancia que la llevaron a alcanzar este resultado histórico. “El logro de Vivi es una muestra del gran talento deportivo que tenemos en Villa Carlos Paz. Su lugar entre las 10 mejores del mundo en un deporte tan exigente como el trail running es un verdadero orgullo para nuestra ciudad. Desde el gobierno municipal seguiremos apoyando a nuestros deportistas que con su pasión y dedicación llevan el nombre de Villa Carlos Paz a lo más alto”, expresó Avilés.

El reconocimiento a Pardo se suma a la admiración de toda la comunidad, que ve en ella un ejemplo de superación y una inspiración para quienes se inician en la práctica deportiva.