Inauguraron Puntos Mujer en Punilla para ampliar la red de contención

El Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, a través de la Secretaría de la Mujer y en articulación con los gobiernos locales, inauguró dos nuevos Puntos Mujer en el departamento Punilla: uno en Los Cocos y otro en La Cumbre.

Estos espacios están diseñados para ofrecer contención, orientación y acompañamiento a mujeres que atraviesen situaciones de violencia, además de acercar políticas públicas que promuevan la igualdad de derechos.

La secretaria de la Mujer, Claudia Martínez, destacó que estos lugares constituyen “la primera escucha y el primer nivel de atención en casos de violencia de género”, subrayando la importancia de la presencia del Estado en cada territorio.

En Los Cocos, el Punto Mujer se instaló en la Municipalidad y lleva el nombre de “Adriana Melloni”, en homenaje a una vecina histórica de la localidad. La inauguración contó con la presencia de la intendenta María Celeste Furmston y referentes locales.

En La Cumbre, el espacio funciona en el Centro de Integración Comunitaria, con la participación del intendente Pablo Alicio, la coordinadora Silvana Bustos y vecinos de la comunidad.

Con estas incorporaciones, ya son más de 250 los Puntos Mujer en toda la provincia, consolidando una red que busca una sociedad más inclusiva y libre de violencias.