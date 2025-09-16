Jóvenes y niños de Carlos Paz son convocados al Club STEAM

El Club STEAM de Villa Carlos Paz está en marcha y convoca a vecinos de todas las edades a ser parte de un espacio de aprendizaje innovador que fomenta la creatividad, la ciencia y el trabajo en equipo.

La propuesta ofrece talleres interactivos, proyectos de tecnología y robótica, arte y diseño digital, ciencia aplicada a la vida cotidiana y desafíos colaborativos. Las actividades no requieren conocimientos previos y se dictan en modalidad presencial y virtual.

El proyecto cuenta con la coordinación del doctor Marcelo García, reconocido internacionalmente por su aporte a la innovación científica, y de la estudiante Chiara Catalini. Con el respaldo del municipio, se plantea como un lugar de encuentro para experimentar, compartir y desarrollar habilidades clave para el futuro.

Las inscripciones están abiertas a través del formulario en línea. Para más información, los interesados pueden comunicarse al correo [email protected] o al teléfono 3541-651918.