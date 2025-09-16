La noche que quebró los lápices: 49 años de dolor y memoria

El 16 de septiembre de 1976, en medio de la dictadura cívico-militar que azotaba Argentina, un grupo de estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata fue secuestrado, torturado y desaparecido. Su «delito»: reclamar el boleto estudiantil, un derecho básico que les permitía acceder a la educación. Este trágico suceso, conocido como «La Noche de los Lápices», se convirtió en uno de los símbolos más crudos y dolorosos del terrorismo de Estado en nuestro país.

A 49 años de aquellos hechos, la memoria de estos jóvenes se mantiene viva. La ciudad de La Plata, y el país entero, los recuerda y los homenajea, para que su lucha y su sacrificio no sean en vano. La historia de los jóvenes de «La Noche de los Lápices» es la historia de una generación que se atrevió a soñar con un país más justo, y que pagó un precio altísimo por ello.

Los secuestrados aquella noche fueron: Claudio de Acha (17 años), María Clara Ciocchini (18 años), María Claudia Falcone (16 años), Francisco López Muntaner (17 años), Daniela Ramos (18 años), Pablo Díaz (18 años), Emilce Moler (17 años), Patricia Echegaray (17 años) y Gustavo Calotti (18 años). Solo cuatro de ellos, Pablo Díaz, Emilce Moler, Patricia Echegaray y Gustavo Calotti, sobrevivieron para contarlo. Su testimonio, desgarrador y valiente, fue fundamental para reconstruir lo sucedido.

Más allá del boleto: una lucha por la justicia social

Si bien la exigencia del boleto estudiantil fue el detonante visible de la represión, la motivación detrás de la persecución de estos jóvenes fue mucho más profunda. Los estudiantes secundarios de la época, a través de sus centros de estudiantes y asambleas, se organizaban para debatir y participar en la vida política del país. La dictadura, temiendo el poder de la juventud organizada, buscó aniquilar cualquier forma de pensamiento crítico y resistencia.

«La Noche de los Lápices» fue un mensaje aleccionador para toda una generación: el terror se ejercía no solo contra los militantes de los partidos políticos, sino contra cualquier persona que cuestionara el orden establecido.

El legado de la memoria

A lo largo de los años, los sucesos de aquel 1976 se han convertido en una fecha clave en el calendario de la memoria argentina. Cada 16 de septiembre, se realizan actos, marchas y homenajes en todo el país. El recuerdo de los jóvenes desaparecidos es un llamado constante a la reflexión sobre la importancia de defender la democracia, los derechos humanos y la justicia.

Hoy, en un contexto de constantes desafíos a la memoria colectiva y a la defensa de los derechos humanos, la historia de los jóvenes de «La Noche de los Lápices» adquiere una relevancia aún mayor. Su lucha por la justicia y la dignidad, a pesar de la brutal represión, nos recuerda que la memoria es un acto de resistencia y que el futuro se construye con la verdad y la justicia. presentes!