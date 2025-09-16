El pasado sábado 13 de septiembre, en la cancha de pasto sintético del club Rivadavia de Villa Carlos Paz, la concejal Noelia García Roñoni, junto a Elías Acevedo, reconocido maratonista, y Diego Pérez, entrenador de fútbol, organizaron un evento para los niños del barrio Carlos Paz Sierra.

El festejo había sido postergado por las inclemencias del tiempo semanas atrás; finalmente, el sábado los chicos vivieron una tarde colmada de sonrisas y juegos con el apoyo de vecinos y comerciantes de la ciudad.

"Aunque el día del niño ya había pasado, teníamos que cumplir y brindarles a los chicos una tarde llena de juegos, chocolatada y alfajores. Hubo sorteos y regalos para que todos los chicos puedan llevarse algo, también muchas pelotas, burbujeros, inflables y detalles que hicieron una tarde muy divertida y llena de alegría. Muchos comerciantes y empresarios ayudaron a que este evento se pueda realizar gracias a donaciones y también gracias al equipo del Pro Villa Carlos Paz, se sumaron los jóvenes de AiLE que fueron fundamentales para el cuidado de los chicos y se animaron a vestirse de payasos".

"Muchos padres se acercaron también para cuidar a los niños y compartir unos mates en la cancha mientras sus hijos disfrutaban. Para nosotros es muy importante poder compartir estas actividades con los vecinos y también escucharlos para conocer sus realidades, su vida en el barrio. La cercanía es fundamental para poder llevar adelante nuestro trabajo. Ojalá todos los años podamos seguir organizando este tipo de eventos, la gente de Carlos Paz es muy solidaria, solo hay que gestionar y unir las ganas", expresó la concejal Roñoni.