Milei llegó a Paraguay: participación en la CPAC y reunión con Santiago Peña

El presidente Javier Milei disertará esta mañana en Paraguay en una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y mantendrá una reunión bilateral con su par de ese país, Santiago Peña.

El mandatario definió adelantar su partida y abordó un vuelo cerca de las 23:00 del lunes hacia Asunción, donde pasó la noche y este martes dará su mensaje en la convención de referentes políticos de derecha que se llevará a cabo en un hotel de esa ciudad.

Desde las 10:00, Milei hablará en la apertura de la CPAC y a las 12:30 mantendrá la reunión privada con Peña, el mandatario del Mercosur con el que tiene mayor sintonía ideológica y con quien luego almorzará a solas.

El presidente anfitrión también será uno de los oradores del evento ultraconservador que se realizará por primera vez en Paraguay y cuyas entradas oscilan entre los 100 dólares (tickets generales) y los 5.000 dólares (premium).

A las 18:30, el libertario encabezará una disertación sobre “Tecnología y Crecimiento” en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP); mientras al día siguiente, a las 10:15, se trasladará hasta el Congreso del país vecino para disertar en una sesión de honor convocada por su visita de Estado.

De regreso en Buenos Aires, el Presidente volverá a involucrarse el jueves en la campaña para las elecciones de octubre, por lo que tiene prevista una foto junto a los principales candidatos de La Libertad Avanza (LLA) en todo el país.