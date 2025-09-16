Movilización en Córdoba: ¿qué calles evitar hoy?

Una multitud se movilizó esta tarde en Córdoba para recordar a los jóvenes desaparecidos en 1976 y reclamar por el derecho a la educación pública. La marcha comenzó en Colón y La Cañada y concluyó en la Plaza de la Intendencia con un acto central.

La Policía de Córdoba advirtió que el tránsito se vio interrumpido en varios puntos del área céntrica y recomendó evitar circular por: Marcelo T. de Alvear (Cañada) y avenida Colón, Colón y General Paz, Vélez Sarsfield y Caseros, además de la zona de la Plaza de la Intendencia y alrededores.

La movilización, encabezada por organizaciones estudiantiles secundarias y universitarias, sumó también a sindicatos, partidos políticos y organismos de derechos humanos. En el marco de los 49 años de “La Noche de los Lápices”, se evocó la memoria de los adolescentes secuestrados en La Plata y se destacó la importancia de defender la educación pública.

El acto finalizó en la Plaza de la Intendencia con la lectura de un documento unificado y la presentación de artistas locales.