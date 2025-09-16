Nuevo seminario de mural en mosaico, una propuesta cultural en Estancia La Quinta

El próximo sábado 13 y sábado 20 de septiembre, de 10 a 18 horas, se llevará a cabo en el Parque Estancia La Quinta (Los Zorzales s/n) un seminario de mural en mosaico dictado por la artista Soledad Orellano.

La propuesta cuenta con el apoyo del Departamento de Artes Visuales y Literarias de la Dirección de Cultura, y busca acercar a la comunidad esta técnica artística que combina creatividad, oficio y trabajo colectivo.

El seminario está abierto a todas las personas interesadas, sin necesidad de experiencia previa. Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono 436426, de lunes a viernes.