Operativo en Córdoba por el traslado de hinchas de Belgrano y Newell’s hacia San Luis

El Ministerio de Seguridad de Córdoba, a través del CO.SE.DE.PRO, dispuso un operativo especial para garantizar el traslado seguro de los hinchas de Belgrano y Newell’s Old Boys que se dirigirán este miércoles a San Luis para presenciar el partido por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Se espera la concurrencia de 28 mil espectadores en el Estadio Parque La Pedrera de Villa Mercedes, de los cuales 14 mil corresponderán a simpatizantes celestes.

Los hinchas de Belgrano viajarán en 52 micros, que saldrán entre las 4:00 y las 6:00 por Ruta Nacional 36 hasta Río Cuarto y luego por Ruta 8, ingresando a San Luis por el puesto de Vizcacheras, donde serán escoltados hasta destino.

Por su parte, los simpatizantes de Newell’s partirán desde Rosario en 20 colectivos a la 1:00, recorriendo la Ruta Nacional 33 hasta Rufino y luego la Ruta 7. Su ingreso será por el puesto de Justo Daract, con encapsulamiento policial hasta Villa Mercedes.

El operativo incluye controles sobre colectivos y vehículos particulares, con participación de la Policía Caminera, Guardia de Infantería, DUAR, G.O.P., S.E.O.M. y distintas direcciones de seguridad.

“Decidimos fortalecer las medidas preventivas porque más de 70 micros de hinchadas estarán transitando nuestras rutas. Así cuidamos a los hinchas y también al resto de las personas que circulan”, destacó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.