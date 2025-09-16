Paredes inauguró el nuevo playón deportivo, un orgullo para Tanti

El intendente Emiliano Paredes dejó inaugurado el nuevo Playón Deportivo de barrio El Parador, que representa un importante avance para uno de los sectores más populosos de la ciudad de Tanti.

Se vivió un día histórico con la celebración del Día de las Infancias con juegos, sorteos y mucha emoción.

Además, se habilitó un espacio para que los más pequeños puedan crecer y hacer actividad deportiva y que los vecinos puedan reencontrarse y soñar en comunidad.