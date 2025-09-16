Quién era el joven estudiante que sufrió una muerte súbita en Carlos Paz

Facundo Gabriel Arias Prieto concurrió ayer al IPEM 359 de Villa Carlos Paz sin saber que sería su último día con vida. Mientras se encontraba participando de la clase de educación física, se descompensó y perdió la vida. Sus restos serán despedidos este martes 16 de septiembre en la sala velatoria Julio Centeno (Avenida San Martín 1040).

El joven tenía 13 años de edad, cursaba Segundo Año y falleció a causa de muerte súbita, una abrupta parada cardíaca en una persona que, en apariencia, se encontraba en perfecto estado de salud. En la mayoría de los casos, la causa es una arritmia cardíaca fatal llamada fibrilación ventricular. Esta arritmia provoca que el corazón pierda su capacidad de bombear sangre de forma efectiva, deteniéndose en cuestión de segundos.

Pese a que se le hizo reanimación cardiopulmonar (RCP) durante una hora, finalmente se constató su deceso en el Hospital Sayago.

La noticia provocó conmoción en la ciudad y en especial en la comunidad educativa del colegio «Arturo U. Illia», que decretó duelo por la muerte del alumno. Además, la justicia tomó intervención en la causa para conocer si el joven tenía alguna condición previa.

El último adiós se le dará durante el día de hoy, de 6 a 15 horas, en la Sala B de la casa Julio Centeno y posteriormente, su cuerpo será inhumado a las 15 horas en el cementerio de Carlos Paz.