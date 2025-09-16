Se viene el eclipse solar de primavera: ¿cuándo será y dónde podrá verse?

El último eclipse del año podrá disfrutarse durante el mes de septiembre y coincidirá con la llegada de la primavera en el hemisferio sur. El evento astronómico tendrá lugar el domingo 21 de septiembre del 2025, será el segundo del año y el último de la temporada y alcanzará una duración aproximada de cuatro horas y media.

Según pudo conocerse, se podrá apreciarse en regiones de Australia y Nueva Zelanda, la Antártida y zonas de los océanos Pacífico y Atlántico, donde la Luna cubrirá hasta un 86% del disco solar y regalará postales increíbles.

Los especialistas anticiparon que el evento no podrá verse a simple vista en la Argentina.

Se estima que dará inicio a las 14:29 horas del domingo, mientras que el punto máximo ocurrirá alrededor de las 17:43 horas.

Es importante mencionar que un eclipse solar se origina cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, ocultando total o parcialmente la luz solar.